Aumenta la fiducia di consumatori e imprese | smentite le Cassandre della sinistra

(Di martedì 28 marzo 2023) Il caro-bollette che diminuisce, l’inflazione che cala. La scossa c’è stata e gli italiani stanno respirando un altro clima. C’è piùe questo – a dispetto del catastrofismo– lo si deve all’azione del governo Meloni. È innegabile che qualcosa sia profondamente cambiato. Lo certificano i dati dell’Istat: a marzo si registra un aumento siadeisia di quella delle. Nel primo caso cresce a 105,1, nel secondo a 110,2. Ma non solo: tutte le serie che compongono l’indice disono in deciso miglioramento tranne le opinioni sul risparmio. Il clima economico e quello corrente registrano gli incrementi più consistentindo, rispettivamente, da 114,5 a 117,4 e da 97,6 a 99,5. ...

Quanto alle imprese, il clima di fiducia migliora in tutti i comparti indagati seppur con intensità diverse. Nelle costruzioni e, a seguire, nel commercio e nella manifattura si registrano gli incrementi più consistenti.

