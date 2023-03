Attraverso le Fiandre 2023: startlist e favoriti (Di martedì 28 marzo 2023) La stagione fiamminga giunge al suo ultimo appuntamento prima del Giro delle Fiandre di domenica 2 aprile. Mercoledì 29 marzo è infatti il giorno dell’Attraverso le Fiandre (Dwars door Vlaanderen), storica classica belga giunta alla sua edizione numero 77. La corsa, da qualche anno spostata appena 4 giorni prima del Giro delle Fiandre, è l’ultima chiamata per testarsi prima del grande evento e per cercare di affinare la condizione sui difficili muri in pavè che caratterizzano queste latitudini. Questo mutamento nel calendario ha fatto però si che molti dei favoriti per domenica abbiano scelto di non correre l’Attraverso le Fiandre per evitare il rischio di cadute che da queste parti è sempre molto elevato, in modo da non compromettere la classica monumento. Nonostante ... Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023) La stagione fiamminga giunge al suo ultimo appuntamento prima del Giro delledi domenica 2 aprile. Mercoledì 29 marzo è infatti il giorno dell’le(Dwars door Vlaanderen), storica classica belga giunta alla sua edizione numero 77. La corsa, da qualche anno spostata appena 4 giorni prima del Giro delle, è l’ultima chiamata per testarsi prima del grande evento e per cercare di affinare la condizione sui difficili muri in pavè che caratterizzano queste latitudini. Questo mutamento nel calendario ha fatto però si che molti deiper domenica abbiano scelto di non correre l’leper evitare il rischio di cadute che da queste parti è sempre molto elevato, in modo da non compromettere la classica monumento. Nonostante ...

