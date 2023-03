Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Attento Barcellona, Tuchel ti soffia un gioiello: Il Bayern Monaco pensa già ai primi colpi da regalare a Thomas Tu… -

Dopo essersi già assicurato Sportiello per la prossima stagione, il Milan è semprealle opportunità di mercato, soprattutto a possibili colpi a parametro zero. Come riportato ...delIn un doppio senso, ma gli ho detto 'mister, possiamo perdere,'. Ed è successo. Non gli ho ... "Parlavo tutti i giorni con Guardiola, era come mio padre ae al City. Tutto era ...È stato il giocatore più importante nella storia del. Devo stare moltoa quello che dico. Messi è un giocatore del Psg e devo avere rispetto. Leo sa che ce l'abbiamo nel cuore. Fa ...

Attento Barcellona, Tuchel ti soffia un gioiello | Mercato Calciomercato.com

Il Barcellona sta seguendo Vlahovic e monitora il rendimento di Robert Lewandoski. In estate può esserci un clamoroso scambio di mercato ...Il nostro ospite di oggi è nato a Bienne nel 1964, e anche se il suo rapporto con il nostro Paese si limita sostanzialmente a questo, è un dettaglio della sua biografia che ci piace sottolineare. Adri ...