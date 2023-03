Attentato alla sede della Lega | l' appello dimezza la pena per l' anarchico Sorroche

(Di martedì 28 marzo 2023) L'spagnoloFernandez Jouan Antonio è stato condannato a 14 anni, contro i 28 del primo grado. Riconosciuto il fine terrostico ma non la volontà di uccidere

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bobmarton80 : @Agenzia_Ansa Pare che abbia lasciato un manifesto quindi basterebbe leggere quello. Comunque è ovvio che è un atte… - btstaevsuga : Io avrei palesemente fatto un incidente. Questo è un attentato alla salute pubblica - nuova_venezia : Treviso, attentato anarchico alla sede della Lega: Sorroche condannato a 14 anni e 10 mesi - GiorgioAntonel1 : RT @Giobegood: Le Nazioni Unite hanno votato contro investigazione atto terrorista che ha eliminato la possibilità di fornitura Gas alla Ge… - PCagnan : Treviso, attentato anarchico alla sede della Lega: Sorroche condannato in appello a 14 anni e 10 mesi… -

Partirà immediatamente la caccia all'uomo,ricerca disperata finalizzata ad arrestare il prima ... approfondimentoBataclan 2015: iniziato il maxiprocesso, 20 imputati FOTOGALLERY ©...Non voleva uccidere. Per questo l'anarchico spagnolo Antonio Sorroche Fernandez, autore dell'avvenuto nell'agosto del 2018sede del 'K3' della Lega a Villorba, si è visto ridurre oggi, 28 marzo, la condanna infilitta in primo grado - 28 anni - a 14 anni. Praticamente la ...Un giovane, ritenuto appartenentegalassia anarco - insurrezionalista partenopea, accusato di avere compiuto il 4 marzo 2021 l'ai danni del Consolato Onorario di Grecia a Napoli, è stato arrestato dalla Polizia di Stato.

Napoli: arrestato anarchico per l’attentato al Consolato greco Poliziamoderna.it

L’aderenza alla terapia, quindi è fondamentale per preservare il benessere articolare in tutte le fasi della vita. Essa deve essere accompagnata da una costante attività fisica. Lo ha rimarcato, ...Quanto alle imputazioni, la corte ha ritenuto, riformando parzialmente il giudizio di primo grado, che si confermi la finalità terroristica ma come "attentato alla sola incolumità personale". (ANSA).