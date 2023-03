Attentato al consolato greco di Napoli | nota l’identità dell’autore

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si chiama Marco Marino, ha 30 anni, ed è di Pozzuoli (), l’anarchico-insurrezionalista arrestato dalla Digos di(coordinata dal primo dirigente Antonio Bocelli) per l’del 4 marzo 2021alonorario di Grecia di Corso Vittorio Emanuele 86, a. Il 30enne, che ha numerosi precedenti specifici, è piuttosto noto in quell’ambiente non solo in Italia ma anche all’estero. La Digos ha eseguito, oltre alla notifica del provvedimento, anche tre perquisizioni nel corso delle quali è stato trovato e sequestrato materiale propagandistico. Sequestrati anche i dispositivi informatici (computer e cellulari) sui quali sarà eseguiti accertamenti. Marino si trova ora chiuso nel carcere napoletano di Secondigliano. Le ...