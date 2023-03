Atripalda | l’associazione “Officina 83042” si mette in moto | giornata di tesseramento

(Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ nata una nuova associazione addenominata “”. Già da qualche mese un nutrito gruppo di cittadini atripaldesi e non solo, si sono messi iner la costituzione dell”Associazione di promozione sociale ‘’’’ che nasce nelle strade di, in seguito all’organizzazione dell’evento ‘’Dedicato a chi non c’è più’’ e alla voglia di ricordare tutte le persone che hanno toccato la nostra vita, e che prematuramente ci hanno lasciato, il desiderio di condividere racconti e sorrisi, aiutarsi l’uno con l’altro, si è fatto sentire sempre più forte. L’obiettivo deloltre a ricordare sarà infatti quello di creare nuove opportunità, creare nuovi legami cooperando sul territorio con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonella_Saia : Continua la carrellata di riconoscimenti per il poeta e scrittore messinese Renato Di Pane, al quale l’Associazione… -

Non parlava più la singola, non parlava neanche più ... Faccio'esempio del centro minori, polo sociale nato in questo ... Mercogliano e, dove abbiamo'emporio '. Ma qual è la ......per la sussidiarietà e la modernizzazione degli ... Proprio per questo'avviso è stato pubblicato oltre che in ... Montecorvino Pugliano, Ariano Irpino, Mercogliano, Solofra,, ......per la sussidiarietà e la modernizzazione degli ... Proprio per questo'avviso è stato pubblicato oltre che in ... Montecorvino Pugliano, Ariano Irpino, Mercogliano, Solofra,, ...