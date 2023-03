Atp Miami, show Sonego: batte Tiafoe e vola agli ottavi (Di martedì 28 marzo 2023) Miami - Altra prestazione show di Lorenzo Sonego , che conquista gli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Miami, in Florida. Il 27enne torinese, n.59 al mondo, ha battuto 6 - 3 6 - 4 il ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 28 marzo 2023)- Altra prestazionedi Lorenzo, che conquista glidi finale del torneo Atp Masters 1000 di, in Florida. Il 27enne torinese, n.59 al mondo, ha battuto 6 - 3 6 - 4 il ...

