ATP Miami 2023: Tsitsipas accede agli ottavi, eliminati Auger-Aliassime ed Hurkack. Sonego eccezionale (Di martedì 28 marzo 2023) Si è completato il quadro degli ottavi di finale nel Masters 1000 di Miami. Il tennis italiano ha ancora due rappresentanti in corsa in Florida, infatti a Jannik Sinner si è aggiunto uno strepitoso Lorenzo Sonego. Il piemontese batte ancora una volta Frances Tiafoe, come era già accaduto in Coppa Davis, imponendosi con il punteggio di 6-3 6-4. Una prestazione davvero di altissimo livello quella dell’azzurro contro un giocatore che era reduce dalla semifinale di Indian Wells. Sonego affronterà adesso l’argentino Francisco Cerundolo, conferma di avere un feeling speciale con Miami, avendo raggiunto la semifinale lo scorso anno. Il tennista sudamericano si è reso protagonista comunque di una delle sorprese di giornata, battendo anche abbastanza nettamente per 6-2 7-5 il canadese Felix ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023) Si è completato il quadro deglidi finale nel Masters 1000 di. Il tennis italiano ha ancora due rappresentanti in corsa in Florida, infatti a Jannik Sinner si è aggiunto uno strepitoso Lorenzo. Il piemontese batte ancora una volta Frances Tiafoe, come era già accaduto in Coppa Davis, imponendosi con il punteggio di 6-3 6-4. Una prestazione davvero di altissimo livello quella dell’azzurro contro un giocatore che era reduce dalla semifinale di Indian Wells.affronterà adesso l’argentino Francisco Cerundolo, conferma di avere un feeling speciale con, avendo raggiunto la semifinale lo scorso anno. Il tennista sudamericano si è reso protagonista comunque di una delle sorprese di giornata, battendo anche abbastanza nettamente per 6-2 7-5 il canadese Felix ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ?????????????????????? ?????????????????? ???????? Sonego supera in rimonta per 4-6 6-3 6-2 Daniel Evans e centra così il 3° turno a Miami… - WeAreTennisITA : ?? 'Un torneo perfetto'. Così Carlos Alcaraz sul suo straordinario #BNPPO23, titolo numero otto in carriera, terzo M… - Eurosport_IT : OTTIMA PARTENZA PER SONEGO! ?? L'azzurro batte in due set l'austriaco Dominic Thiem e strappa il pass per il 2° tur… - OA_Sport : ATP Miami 2023, Lorenzo Sonego: “Sono riuscito a esprimere il meglio di me stesso” - - Italian : Tennis: Atp Miami, Sonego conquista gli ottavi -