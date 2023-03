ATP Miami 2023, Lorenzo Sonego: “Sono riuscito a esprimere il meglio di me stesso” (Di martedì 28 marzo 2023) La miglior partita di sempre. Lorenzo Sonego esce dal campo di Miami con il cuore colmo di gioia perché l’incontro con l’americano Frances Tiafoe (n.14 del mondo) gli ha dato sensazioni speciali. L’azzurro ha sconfitto lo statunitense con il punteggio di 6-3 6-4, nel match valido per il terzo turno del Masters1000 di Miami, e ha ottenuto il pass per gli ottavi di finale, replicando quanto fatto due anni fa in questo torneo. Una prestazione di Sonego molto simile per qualità e intensità a quella che lo vide protagonista nelle Finali di Coppa David a Malaga sul finire del 2022, quando l’azzurro fu capace proprio di battere Tiafoe nella sfida tra Italia e USA, oltre che sorprendere il canadese Denis Shapovalov. Grande soddisfazione, dunque, nelle parole del tennista italiano al termine del confronto: ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023) La miglior partita di sempre.esce dal campo dicon il cuore colmo di gioia perché l’incontro con l’americano Frances Tiafoe (n.14 del mondo) gli ha dato sensazioni speciali. L’azzurro ha sconfitto lo statunitense con il punteggio di 6-3 6-4, nel match valido per il terzo turno del Masters1000 di, e ha ottenuto il pass per gli ottavi di finale, replicando quanto fatto due anni fa in questo torneo. Una prestazione dimolto simile per qualità e intensità a quella che lo vide protagonista nelle Finali di Coppa David a Malaga sul finire del 2022, quando l’azzurro fu capace proprio di battere Tiafoe nella sfida tra Italia e USA, oltre che sorprendere il canadese Denis Shapovalov. Grande soddisfazione, dunque, nelle parole del tennista italiano al termine del confronto: ...

