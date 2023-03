ATP Miami 2023, Lorenzo Sonego si esalta! Battuto Tiafoe in due set e ottavi di finali conquistati (Di martedì 28 marzo 2023) Superlativo. Un fulmine scuote la notte italiana e ha le sembianze di Lorenzo Sonego. Dalla Florida arriva una bella notizia per il tennis italiano che, dopo quanto fatto da Martina Trevisan (qualificata ai quarti di finale del WTA1000 di Miami per la prima volta in carriera), può sorridere grazie alla prestazione del giocatore piemontese. Sonego, infatti, ha Battuto nel terzo turno del Masters1000 di Miami l’americano Frances Tiafoe (n.14 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-4. Fuoriclasse Lorenzo Sonego knocks out No.12 seed Tiafoe 6-3 6-4 to round out the last 16 line-up in Miami!#MiamiOpen pic.twitter.com/qXx9uYnqW2 — Tennis TV (@TennisTV) March 28, 2023 Una ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023) Superlativo. Un fulmine scuote la notte italiana e ha le sembianze di. Dalla Florida arriva una bella notizia per il tennis italiano che, dopo quanto fatto da Martina Trevisan (qualificata ai quarti di finale del WTA1000 diper la prima volta in carriera), può sorridere grazie alla prestazione del giocatore piemontese., infatti, hanel terzo turno del Masters1000 dil’americano Frances(n.14 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-4. Fuoriclasseknocks out No.12 seed6-3 6-4 to round out the last 16 line-up in!#Open pic.twitter.com/qXx9uYnqW2 — Tennis TV (@TennisTV) March 28,Una ...

