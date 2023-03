Atletico Madrid-Simeone | è divorzio | il sostituto arriva dalla Serie A

(Di martedì 28 marzo 2023) E’ pronto a prendere il via un vero e proprio valzer di allenatori in Italia e all’estero. La stagione è entrata nella fase importante e le dirigenze iniziano a valutare il futuro, gli occhi sono puntati sulla prossima stagione. Una squadra pronta a cambiare allenatore è l’. I Colochoneros sono reduci da una stagione molto altalenante, in Liga occupano la terza posizione e dovranno mantenere almeno il quarto posto. La delusione più grande ètaChampions League, gli spagnoli hanno chiuso il girone all’ultimo posto ed addirittura è stata fallita la qualificazione in Europa League. Foto di Roman Rios / AnsaIl futuro die ilL’inizia a valutare il futuro e l’ingaggio di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoMercatoWeb : L'Atletico Madrid e Simeone verso la separazione. I Colchoneros mettono Gasperini nel mirino - CalcioWeb : #AtleticoMadrid-#Simeone, divorzio al termine della stagione: occhi puntati in #SerieA sul sostituto - tuttoatalanta : L'Atletico Madrid e Simeone verso la separazione. I Colchoneros mettono Gasperini nel mirino… - eternosognator3 : RT @TuttoMercatoWeb: L'Atletico Madrid e Simeone verso la separazione. I Colchoneros mettono Gasperini nel mirino - leming29 : @Marco39345385 @Ruttosporc No...non mi confondo...e te lo dico interista che ha AMMIRATO la Juve di Conte prima...e… -

" Nel 2022 aveva già avuto delle offerte da diverse squadre europee come Lipsia,e Villarreal ', ha spiegato l'intervistato. ' Il papà però, che è il suo manager, ha frenato le ...Una scena incredibile è accaduta ieri aall'arrivo della nazionale del Perù , che stasera scenderà in campo per un' amichevole col Marocco al Civitas Metropolitano , lo stadio dell': i calciatori sudamericani sono stati ...Al 38° su cross teso di Pavard, è proprio il tuttocampista dell'con una non perfetta torsione, fuori di un metro, a far tremare i tifosi in maglia verde. Negli ultimi minuti della ...

L'Atletico Madrid e Simeone verso la separazione. I Colchoneros mettono Gasperini nel mirino TUTTO mercato WEB

La organización del Primavera Sound Madrid acaba de publicar las diferentes opciones que tendrán los asistentes para ir y volver al recinto del festival. Como seguramente ya sabréis, las jornadas ...nelle ore che hanno anticipato Marocco e Perù che si giocherà stasera in campo neutro a Madrid – allo stadio dell’Atletico, al Wanda Metropolitano -. Ecco cos’ha scritto la Polizia a Madrid: “Verso la ...