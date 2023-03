Atalanta, si pensa alla Cremonese. Gasperini attende i Nazionali a Zingonia (Di martedì 28 marzo 2023) Gian Piero Gasperini attende l’arrivo dei Nazionali a Zingonia, dove l’Atalanta si prepara alla sfida contro la Cremonese Dopo la pausa Nazionali è arrivato il momento per l’Atalanta di pensare alla partita contro la Cremonese: fondamentale nella rincorsa all’Europa e per nulla da sottovalutare nonostante la classifica dica il contrario. Come sottolineato dal report ufficiale della squadra, nella giornata di oggi rientrerà gran parte dei Nazionali: ad eccezione di Boga, Demiral e Pašali? (che giocheranno oggi tra Turchia-Croazia e Comore-Costa d’Avorio). Gian Piero Gasperini avrà a disposizione tutta la squadra al completo entro ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 marzo 2023) Gian Pierol’arrivo dei, dove l’si preparasfida contro laDopo la pausaè arrivato il momento per l’direpartita contro la: fondamentale nella rincorsa all’Europa e per nulla da sottovalutare nonostante la classifica dica il contrario. Come sottolineato dal report ufficiale della squadra, nella giornata di oggi rientrerà gran parte dei: ad eccezione di Boga, Demiral e Pašali? (che giocheranno oggi tra Turchia-Croazia e Comore-Costa d’Avorio). Gian Pieroavrà a disposizione tutta la squadra al completo entro ...

