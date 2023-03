Atalanta, Palomino a ‘Scuola allo stadio’: «Da bambino alternavo scuola e pallone» (Di martedì 28 marzo 2023) Le parole del difensore dell’Atalanta Palomino durante l’evento “scuola allo stadio”, parlando della sua infanzia Al quarto appuntamento stagionale de “La scuola allo stadio” (progetto educativo fondato dall’Atalanta invitando gli alunni delle scuole primarie e secondarie) era presente il difensore nerazzurro José Palomino: parlando della sua infanzia tra scuola e pallone. Ecco le sue dichiarazioni ai canali ufficiali della squadra. LE PAROLE – «Una bella esperienza, soprattutto rispondere alle loro domande. Mi fa ritornare in mente quando ero bambino che andavo a scuola e giocavo a calcio. Sono molto contento. A scuola andavo bene o così così, mamma e papà ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 marzo 2023) Le parole del difensore dell’durante l’evento “stadio”, parlando della sua infanzia Al quarto appuntamento stagionale de “Lastadio” (progetto educativo fondato dall’invitando gli alunni delle scuole primarie e secondarie) era presente il difensore nerazzurro José: parlando della sua infanzia trae pne. Ecco le sue dichiarazioni ai canali ufficiali della squadra. LE PAROLE – «Una bella esperienza, soprattutto rispondere alle loro domande. Mi fa ritornare in mente quando eroche andavo ae giocavo a calcio. Sono molto contento. Aandavo bene o così così, mamma e papà ...

