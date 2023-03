Atalanta-Napoli: confermato il proscioglimento di Muriel dopo le critiche a Mariani sui social (Di martedì 28 marzo 2023) Luis Muriel non corre rischi di sanzioni dopo le critiche ironiche rivolte all’arbitro Mariani, al termine di Atalanta-Napoli dello scorso 5 novembre. La Federcalcio ha reso noto che “la Corte Federale d’Appello presieduta da Mario Luigi Torsello ha respinto il ricorso presentato dalla Procura Federale avverso il proscioglimento di Luis Muriel. Lo scorso 27 gennaio il Tribunale Federale Nazionale aveva prosciolto Muriel, deferito per aver espresso su ‘Instagram’ un giudizio lesivo del prestigio e della reputazione dell’arbitro Mariani e dell’istituzione arbitrale nel suo complesso al termine dell’incontro Atalanta-Napoli, disputato il 5 novembre 2022 e valido per la 13ª giornata del ... Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023) Luisnon corre rischi di sanzionileironiche rivolte all’arbitro, al termine didello scorso 5 novembre. La Federcalcio ha reso noto che “la Corte Federale d’Appello presieduta da Mario Luigi Torsello ha respinto il ricorso presentato dalla Procura Federale avverso ildi Luis. Lo scorso 27 gennaio il Tribunale Federale Nazionale aveva prosciolto, deferito per aver espresso su ‘Instagram’ un giudizio lesivo del prestigio e della reputazione dell’arbitroe dell’istituzione arbitrale nel suo complesso al termine dell’incontro, disputato il 5 novembre 2022 e valido per la 13ª giornata del ...

