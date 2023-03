Atalanta, la Juve chiede due difensori (Di martedì 28 marzo 2023) Scalvini e Okoli, la Juventus punta al doppio colpo in casa Atalanta per disegnare la difesa del futuro. Se per il duttile azzurro servono pe... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 marzo 2023) Scalvini e Okoli, lantus punta al doppio colpo in casaper disegnare la difesa del futuro. Se per il duttile azzurro servono pe...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Gli atti irrilevanti sono: #Dybala che dice non mi hanno pagato #Mandragora-#Udinese con falso in bilancio… - ZZiliani : Considerando che nè #Juventus nè #Atalanta possono considerarsi in corsa per un posto #Champions per le sanzioni (p… - Antoniodnaross1 : @Spina14_acm Juve e Atalanta vincono in ciabatte - GlOVANNlGIOIA : @lucakajami @FabRavezzani @tackleduro Titoli che sono frutto di una discutibile situazione della Serie A su cui la… - GendusoRiccardo : RT @Spina14_acm: Appena vista la prossima giornata di campionato Cremonese-Atalanta Inter-Fiorentina Juve-Verona Monza-Lazio Roma-Samp Se… -