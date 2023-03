Assenze | difficoltà e Conte | all' Inter manca Perisic e a Ivan manca il nerazzurro

(Di martedì 28 marzo 2023), Tottenham,. Intreccio, saliscendi, prospettive che cambiano in continuazione. Partiamo dal campo, dall'emergenza a sinistra per Inzaghi: sarà questo uno dei temi caldi della ...

Conte, Perisic, Tottenham, Inter. Intreccio, saliscendi, prospettive che cambiano in continuazione. Partiamo dal campo, dall'emergenza a sinistra per Inzaghi: sarà questo uno dei temi caldi della ...... ha fatto rimpiangere poco ledi Ciro Immobile e Giacomo Raspadori ancora infortunati. ... per l'Inter, significherebbe tirare un po' il fiato dopo le ultime. Un attaccante giovane e ...I Jumbo hanno dominato il campo, sia grazie alla forza del proprio schieramento, capitanato da Wout van Aert, che alledi Pogacar e Van der Poel e alledella Soudal Quickstep, ...