Assemblea Lega Serie A, nuova riunione il 31 marzo: i punti chiave (Di martedì 28 marzo 2023) Assemblea Lega Serie A, in programma un nuovo summit il prossimo 31 di marzo: i punti chiave di cui si discuterà A Milano, il prossimo 31 marzo, andrà in scena una nuova Assemblea di Serie A. I punti chiave sui quali si discuterà sono le ripartizioni dei diritti audiovisivi, la quota abbonamenti e i biglietti per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, con la proposta poi di un canale radio della Lega Serie A per le stagioni 2022/23, 2023/24 e 2024/25. Di importanza anche l'accordo con ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) e le iniziative in favore della popolaziona ucraina.

