Assassini rossi impuniti per sempre | lo schiaffo della Francia alle vittime italiane

(Di martedì 28 marzo 2023) Niente da fare: ora non ci sono più possibilità per riportare in Italia i dieci terroristi che riparano da anni in. La Corte di Cassazione transalpina infatti ha detto definitivamente "no" all'estradizione dei dieci terroristi, richiesta avanzata dal governo italiano e appoggiata da quello francese di Emmanuel Macron. La Cassazione conferma il giudizio che fu espresso dalla Chambre d'Instrucion di Parigi nell'aprile del 2021 e sottoscritto un anno dopo dalla Corte d'Appello. Il nome più pesante tra i dieci terroristi che potranno continuare a godere dell'impunità inè quello di Giorgio Pietrostefani, ex militante di Lotta Continua condannato per l'omicidio del commissario Luigi Calabresi. Secondo la Suprema Corte francese sarebbero "sufficienti" le motivazioni fornite nei precedenti gradi di giudizio per negare l'estradizione. ...