Assalto con mitra contro casa esponente clan rivale, un fermo (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ accusato di un violentissimo raid camorristico messo a segni la notte dello scorso 5 marzo, a Cardito, in provincia di Napoli, l'uomo al quale la Polizia di Stato ha notificato un decreto di fermo emesso dalla DDA di Napoli. Secondo quanto emerso dalle indagini della Squadra Mobile di Napoli (coordinata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini) e dei commissariati di Afragola e Frattamaggiore, quella notte a Cardito si sono viste scene da film d'azione: l'indagato, ipotizzano gli inquirenti, avrebbe fatto parte del commando (composto anche da altre due persone in via di identificazione) che ha sfondato con un'autovettura rubata il cancello di un cortile dal quale poi sono stati sparati almeno 22 colpi con un mitra e 5 con una pistola a tamburo contro un'abitazione con il chiaro intento di uccidere chiunque ci ...

