Aspettando il Salone del Mobile terza puntata

(Di martedì 28 marzo 2023) Manca meno di un mese dall’inizio della settimana che Milano dedica al design (dal 18 al 23 aprile). Ecco alcune anticipazioni. Decisamente suggestive... Calligaris, Adel: la tradizione 2.0 A Mazano, in provincia di Udine, Antonio Calligaris decide di aprire un piccolo laboratorio artigianale per realizzare la Marocca, la tipica sedia paesana in legno e paglia. Era il 1923 e da allora sono passati 100 anni, il laboratorio è diventato un’azienda di successo e oggi la Calligaris è gestita dallagenerazione degli eredi del fondatore. Nel frattempo, quello di Udine è ritenuto, nel mondo, il più importante distretto della sedia. In occasione del suo centenario, Calligaris lancia due versioni esclusive della nuova seduta Adel, progettate per onorare il Dna e la lunga e ricca storia dell’azienda. Connubia, Tuka Cecilia Carlstedt, illustratrice svedese di grande ...