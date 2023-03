Asllani trova minuti: in Polonia-Albania titolare da interno (Di martedì 28 marzo 2023) Polonia-Albania ha visto partire tra i titolari anche Asllani. Il centrocampista dell’Inter ha giocato come interno sinistro, coprendo il ruolo in chiave offensiva. FINALMENTE titolare – Asllani ha finalmente trovato dei minuti di campo. Con la maglia della sua nazionale è partito titolare nella sfida con la Polonia. Il ct Silvynho lo ha lasciato giocare per 75 minuti, schierandolo come interno di sinistra del 4-1-4-1 dell’Albania. Come ha giocato il giovane dell’Inter? RUOLO DIVERSO – Iniziamo dall’heatmap del giocatore, presa da Whoscored: Partendo da interno sinistro, Asllani ha coperto una zona molto avanzata di campo. Quasi da ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 marzo 2023)ha visto partire tra i titolari anche. Il centrocampista dell’Inter ha giocato comesinistro, coprendo il ruolo in chiave offensiva. FINALMENTEha finalmenteto deidi campo. Con la maglia della sua nazionale è partitonella sfida con la. Il ct Silvynho lo ha lasciato giocare per 75, schierandolo comedi sinistra del 4-1-4-1 dell’. Come ha giocato il giovane dell’Inter? RUOLO DIVERSO – Iniziamo dall’heatmap del giocatore, presa da Whoscored: Partendo dasinistro,ha coperto una zona molto avanzata di campo. Quasi da ...

