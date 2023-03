Ascolti tv, ‘Resta con me’ vince il prime time con oltre 3,8 mln (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con la serie ‘Resta con me’ seguita da 3.864.000 telespettatori pari a uno share del 19,95%. Secondo gradino del podio su Canale 5 con ‘Grande Fratello Vip 7’ che ha totalizzato 2.857.000 telespettatori e uno share del 20,72%. Terzo posto per l’ultima puntata di ‘Stasera tutto è possibile’ che su Rai2 ha interessato 1.484.000 telespettatori (share del 8,82%). Fuori dal podio su Rai3 ‘Presa Diretta’ è stata vista da 1.213.000 telespettatori (5,96% di share) mentre su Italia1 ‘Freedom -oltre il confine’ è stato seguito da 881.000 telespettatori registrando uno share del 4,96%. Su Rete 4 ‘Quarta Repubblica’ ha ottenuto 793.000 telespettatori e uno share del 4,94%. Su Tv8 la partita Irlanda-Francia, valida per le qualificazioni degli Europei del 2024 è stata ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Vittoria di Rai1 neldi ieri sera con la seriecon me’ seguita da 3.864.000 telespettatori pari a uno share del 19,95%. Secondo gradino del podio su Canale 5 con ‘Grande Fratello Vip 7’ che ha totalizzato 2.857.000 telespettatori e uno share del 20,72%. Terzo posto per l’ultima puntata di ‘Stasera tutto è possibile’ che su Rai2 ha interessato 1.484.000 telespettatori (share del 8,82%). Fuori dal podio su Rai3 ‘Presa Diretta’ è stata vista da 1.213.000 telespettatori (5,96% di share) mentre su Italia1 ‘Freedom -il confine’ è stato seguito da 881.000 telespettatori registrando uno share del 4,96%. Su Rete 4 ‘Quarta Repubblica’ ha ottenuto 793.000 telespettatori e uno share del 4,94%. Su Tv8 la partita Irlanda-Francia, valida per le qualificazioni degli Europei del 2024 è stata ...

