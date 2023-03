Ascolti TV 27 marzo 2023, dati auditel ieri sera: la semifinale del GF Vip contro Resta con Me (Di martedì 28 marzo 2023) Ascolti TV 27 marzo 2023 Un lunedì sera frizzante con grande protagonista la semifinale del GF Vip. Le emozioni del reality di Canale 5 hanno trovato in contrapposizione la fiction di Francesco Arca su Rai 1 “Resta con Me”. Stefano De Martino ha chiuso i battenti con l’ultima puntata del comedy show “Stasera tutto è possibile”. Ultima puntata anche per le inchieste di Presadiretta. Su Tv8 è stata trasmessa la diretta in chiaro del match di qualificazione agli europei Irlanda-Francia. A seguire, gli Ascolti tv del 27 marzo 2023. auditel lunedì 27 marzo 2023: la semifinale del GF Vip contro Resta con ... Leggi su spettacoloitaliano (Di martedì 28 marzo 2023)TV 27Un lunedìfrizzante con grande protagonista ladel GF Vip. Le emozioni del reality di Canale 5 hanno trovato in contrapposizione la fiction di Francesco Arca su Rai 1 “con Me”. Stefano De Martino ha chiuso i battenti con l’ultima puntata del comedy show “Statutto è possibile”. Ultima puntata anche per le inchieste di Presadiretta. Su Tv8 è stata trasmessa la diretta in chiaro del match di qualificazione agli europei Irlanda-Francia. A seguire, glitv del 27lunedì 27: ladel GF Vipcon ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : #AscoltiTv lunedì 27 marzo 2023: Resta con me, Grande Fratello Vip, Stasera tutto è possibile, Freedom, dati Audite… - CorriereCitta : #AscoltiTv Resta con me e Grande Fratello Vip, chi ha vinto ieri sera? Dati Auditel e share di lunedì 27 marzo 2023… - infoitcultura : Ascolti Tv di ieri 26 marzo 2023: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio - omarsivori : Ascolti TV ieri 26 marzo 2023: Giletti cresce e allunga su Brindisi - - FedericaMassa19 : Scusate se è poco in realtà gli ascolti sono in calo dal 9 marzo #donnalisi -