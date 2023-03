(Di martedì 28 marzo 2023) Parliamo di. Ladella settima edizione delVip, andata in onda ieri 27, si è conclusa con una nuova nomination. Al televoto sono finiti: Alberto De Pisis e Milena Miconi. La nomination decreterà l’ultimo finalista. Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in Finale tra Alberto e Milena. #GFVIP pic.twitter.com/kj52n69dPz —(@) March 27, 2023 Ladel GF Vip ha totalizzato 2.857.000 spettatori pari al 20,7% di share. Mentre su Rai Uno Resta Con Me ha registrato 3.864.000 telespettatori pari al 20% di share.Vip 7 1^ ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Ascolti 27 marzo, quanto ha fatto la 44esima puntata del Grande Fratello Vip - redazionetvsoap : Una decisione che sembra irrevocabile, ma lo sarà davvero? Ecco cosa succederà a breve a #TerraAmara, che continua… - Tele_nauta : Gli #ascoltiTv di prima serata di ???????????????????????? della giornata di lunedì 27 marzo - andreastoolbox : Ascolti del 27 marzo: “Resta con me” e il “GF Vip” #del #Ascolti #27 #“Resta #marzo: ??????? - infoitcultura : Ascolti tv 27 marzo: chi ha vinto tra Resta con me e il Grande Fratello Vip -

Resta con me e la sfida incon il Grande Fratello Vip: i dati auditel di lunedì 27Nel dettaglio, a seguire l'episodio di Resta con me di lunedì 27sono stati esattamente 3milioni ...E chissà che con i prossiminon possa crescere ancora. (voto 7+/10) slowthai "UGLY" Il ... Neldel 2023 sono finalmente approdati in streaming i loro primi fantastici dischi, in precedenza ...TV " Nella prima serata di ieri, lunedì 272023, il Grande Fratello Vip è andato in onda con la sua quarantaquattresima puntata trasmessa in diretta sulla rete ammiraglia di Casa ...

Ascolti tv, lunedì 27 marzo 2023: Resta con me (20%), Grande Fratello Vip 2022 (20.7%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...Ascolti record Nel suo debutto in prima serata dello scorso 28 febbraio, il giallo psicologico targato Rai ha raccolto il 15% di share, pari a 2 milioni e 776mila spettatori. La settimana successiva, ...