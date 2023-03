Arabia Saudita | autobus di pellegrini in fiamme | 20 morti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VTVcanal8 : La Vinotinto de Fernando Batista comienza su ciclo ante Arabia Saudita #UnidosContraLaCorrupción… - RaiNews : 'Il mondo si concentra sull'Ucraina e ignora altri crimini', denuncia Amnesty International. 'Silenzio sulle violaz… - fattoquotidiano : Alla Camera il #Pd si astiene sulla mozione del #M5S che voleva vietare ai parlamentari di ricevere soldi da Stati… - gaiareturn : RT @lapersistenza: Il Kenya ha firmato un accordo con l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti per l'acquisto di petrolio con scellini ke… - EmyRoyaleagle : RT @lapersistenza: Il Kenya ha firmato un accordo con l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti per l'acquisto di petrolio con scellini ke… -

Un autobus che trasportava i pellegrini alla città santa della Mecca è andato in fiamme dopo una collisione su un ponte, uccidendo 20 persone e ferendone quasi 30, secondo quanto riferito dai media ...La situazione dei diritti umani è drammaticamente peggiorata in Egitto ee il mondo ha taciuto, così come ha taciuto su quanto accade in Israele con i palestinesi. Il conflitto del ...Aver irritato e allontanato l'ha aperto insperati margini di manovra all'Iran, la più grande minaccia esistente per lo Stato ebraico, in cui si è inserita abilmente la Cina, mediando ...

Arabia Saudita e Cina sempre più vicine (e Usa sempre più lontani) Il Fatto Quotidiano

Quando è iniziato da pochi giorni il mese sacro del Ramadan (terminerà intorno al 22-23 aprile), un bus che trasportava un gruppo di pellegrini diretti alla Mecca ha preso fuoco dopo un incidente su ...Un autobus che trasportava i pellegrini alla città santa della Mecca è andato in fiamme dopo una collisione su un ponte, uccidendo 20 persone e ferendone quasi 30, secondo quanto riferito dai media st ...