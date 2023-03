Apple pay later, al via il servizio di finanziamento per gli acquisti (Di martedì 28 marzo 2023) Apple pay later. Gli utenti della Apple potranno contare su un nuovo servizio offerto dal gigante di Cupertino: compra ora, paga dopo. Il servizio sarà sperimentato prima negli Stati Uniti, dove è stato lanciato il 28 marzo, per poi espandersi in tutto il Mondo. Apple Pay later permetterà ai consumatori di compare gli acquisti e ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 marzo 2023)pay. Gli utenti dellapotranno contare su un nuovoofferto dal gigante di Cupertino: compra ora, paga dopo. Ilsarà sperimentato prima negli Stati Uniti, dove è stato lanciato il 28 marzo, per poi espandersi in tutto il Mondo.Paypermetterà ai consumatori di compare glie ... TAG24.

