Apple Car, fatti progressi significativi nello sviluppo della vettura elettrica (Di martedì 28 marzo 2023) Tecnoandroid Il progetto di una vettura elettrica a guida autonoma realizzata da Apple circola ormai da tempo ma l’azienda di Cupertino non ha mai confermato effettivamente questa ipotesi. Tuttavia, le indiscrezioni provenienti da alcuni insider sembrano indicare che il brand possa aver concluso un accordo importante per lo sviluppo della vettura. In particolare, sembrerebbe che Apple abbia compiuto progressi proprio in un’area cruciale come quella del sistema di guida autonoma. Secondo fonti vicine a Cupertino, il brand della mela sta effettuando importanti test proprio in questo settore. Entrando maggiormente nello specifico, i sistemi di riconoscimento per la guida autonoma di Apple si basano sui ... Leggi su tecnoandroid (Di martedì 28 marzo 2023) Tecnoandroid Il progetto di unaa guida autonoma realizzata dacircola ormai da tempo ma l’azienda di Cupertino non ha mai confermato effettivamente questa ipotesi. Tuttavia, le indiscrezioni provenienti da alcuni insider sembrano indicare che il brand possa aver concluso un accordo importante per lo. In particolare, sembrerebbe cheabbia compiutoproprio in un’area cruciale come quella del sistema di guida autonoma. Secondo fonti vicine a Cupertino, il brandmela sta effettuando importanti test proprio in questo settore. Entrando maggiormentespecifico, i sistemi di riconoscimento per la guida autonoma disi basano sui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Apple Car, fatti progressi significativi nello sviluppo della vettura elettrica - - LTortuga : Ma #Apple #classical non è integrata in Car Play?! ?? - faustojack : RT @guidaautonoma: #Apple Car utilizzerà i sensori LiDAR di un fornitore già noto all’azienda: Wenmao - robgar80 : Ciao @ilpost , potreste fare l’app per Apple Car Play? Potreste mandare in autoplay gli episodi di un podcast succe… - eflatmajor73 : @twitilatwit @andrea_cavuoto E ma ci sta perché per download c’è Apple Music, questa è conseguente e infatti mi ha… -