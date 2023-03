Ape sociale in scadenza, quando fare domanda (Di martedì 28 marzo 2023) Si avvicina la scadenza della prima finestra per presentare la domanda per l’Ape sociale da parte di coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2023. Come l’anno scorso, chi è in possesso dei requisiti deve rispettare tre scadenze importanti ma quella a cui prestare più attenzione è la prima, quella ordinaria, del 31 marzo: rispettandola si ha la certezza di accoglimento della domanda, se si hanno tutti i requisiti. La seconda finestra rappresenta la seconda chance, mentre nell’ultima si rientra solo in caso di risorse residue. Leggi su quifinanza (Di martedì 28 marzo 2023) Si avvicina ladella prima finestra per presentare laper l’Apeda parte di coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2023. Come l’anno scorso, chi è in possesso dei requisiti deve rispettare tre scadenze importanti ma quella a cui prestare più attenzione è la prima, quella ordinaria, del 31 marzo: rispettandola si ha la certezza di accoglimento della, se si hanno tutti i requisiti. La seconda finestra rappresenta la seconda chance, mentre nell’ultima si rientra solo in caso di risorse residue.

