Anziana cade in casa | soccorsa dai Carabinieri

Un lieto fine, grazie all'intervento tempestivo dei Carabinieri, allertati dalle segnalazioni di alcuni cittadini. La scorsa mattina, a Statte, i Carabinieri hanno soccorso un'Anziana 86enne del posto, caduta in casa a seguito di un malore che, priva di forze, non riusciva più ad alzarsi. I suoi lamenti e le richieste di "aiuto" hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti che hanno allertato i Carabinieri della locale stazione, i quali rapidamente si sono recati presso l'abitazione. Dopo aver scavalcato il cancello della recinzione ed aver forzato la porta di ingresso, i militari dell'Arma hanno trovando la donna Anziana stremata e riversa sul pavimento in stato confusionale. Le hanno subito prestato i primi soccorsi, rassicurandola, nell'attesa di un'ambulanza, giunta poco ...

