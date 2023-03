Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 28 marzo

Leggi su zon

(Di martedì 28 marzo 2023): una nuova e sorprendentedi Unaltrasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 28Nunzio e Samuel non sanno ancora niente della situazione del Vulcano, mentre Silvia pensa di potersi affrancare da Alberto per risollevare le sorti del locale con le proprie forze, ma purtroppo Diego sarà costretto ad aprirle gli occhi. Intanto, nessuno dei due immagina chi sia il vero responsabile di tutto. La tensione fra Marina e Roberto cresce sempre più e Lara ne approfitta per farsi largo nella vita dell’uomo.Un ...