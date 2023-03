Annusare il sudore degli altri è una terapia efficace contro l’ansia

(Di martedì 28 marzo 2023)l'odore deldi altre persone potrebbe diventare uno strumento utile nel trattamento dell'ansia sociale. Una condizione di disagio che si sperimenta in situazioni sociali che nasce dalla paura di risultare inappropriati...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... greenMe_it : Annusare il sudore degli altri può contribuire a ridurre gli stati di ansia sociale - ItaliaStartUp_ : Ansia sociale: annusare il sudore altrui aiuta a combatterla -

Per ridurre l' ansia sociale si potrebbel'odore deldi altre persone. Potrebbe sembrare bizzarro, ma è quello che ha appena dimostrato uno studio preliminare del Karolinska Institute di Stoccolma, appena presentato al ...Persino alcune aziende (OVR Technology) vogliono rendere possibileil metaverso, ... oppure con un cerotto sulla pelle si potrà analizzare il, o attraverso un sensore valutare l'urina o ...... senza ricorrere al prelievo di campioni biologici da far, con specificità e sensibilità comparabile a quella dei tamponi rapidi. Durante lo studio sono stati raccolti i campioni di...

Ansia sociale: annusare il sudore altrui aiuta a combatterla WIRED Italia

I cani fiutano droghe, esplosivi, cercano le persone scomparse. Il loro olfatto individua anche malattie come i tumori. Ecco come fanno ...Lo suggeriscono i risultati preliminari di un test olfattivo che ha rilevato un effetto calmate in coloro che annusano l’odore corporeo altrui ...