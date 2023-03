ANGI, Innovation Made in Italy Conference: appuntamento al MIMI con il Ministro Urso il 30 marzo (Di martedì 28 marzo 2023) Innovazione, sviluppo e imprese. Questi gli importanti temi che saranno oggetto dell’importante manifestazione indetta per il 30 marzo p.v. denominata “Innovation Made in Italy Conference”. L’appuntamento si terrà presso il Salone degli Arazzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’iniziativa è promossa dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia e della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia. La conferenza punta ad evidenziare il ruolo dell’innovazione e della sostenibilità come chiavi di volta per lo sviluppo delle imprese e la valorizzazione del ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 marzo 2023) Innovazione, sviluppo e imprese. Questi gli importanti temi che saranno oggetto dell’importante manifestazione indetta per il 30p.v. denominata “in”. L’si terrà presso il Salone degli Arazzi del Ministero delle Imprese e delin. L’iniziativa è promossa dall’– Associazione Nazionale Giovani Innovatori con il patrocinio del Ministero delle Imprese e delin, degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia e della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia. La conferenza punta ad evidenziare il ruolo dell’innovazione e della sostenibilità come chiavi di volta per lo sviluppo delle imprese e la valorizzazione del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Angi_tech : RT @gabferrieri: ?? Siamo lieti di annunciare 'Innovation Made in Italy Conference' giovedì 30/03 al Ministero delle Imprese e del Made in I… - Angi_tech : ?? Siamo lieti di annunciare 'Innovation Made in Italy Conference' giovedì 30/03 al Ministero delle Imprese e del Ma… - Angi_tech : RT @gabferrieri: ?? Siamo lieti di annunciare 'Innovation Made in Italy Conference' giovedì 30/03 al Ministero delle Imprese e del Made in I… - Angi_tech : ?? L'#innovazione e #sostenibilità chiavi di volta per aziende per processo trasformazione #digitale. Tra le tenden… - Angi_tech : RT @gabferrieri: ?? L'#innovazione e #sostenibilità chiavi di volta per aziende per processo trasformazione #digitale. Tra le tendenze l'#i… -