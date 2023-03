Andrea Maestrelli torna sui social: il curioso appello ai fan (Di martedì 28 marzo 2023) Andrea Maestrelli ha dovuto dire addio al suo percorso al Grande Fratello Vip 7. Tutto ieri sera, nel corso della semifinale Andrea Maestrelli ha vissuto una bella esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, dove ha avuto modo di legare con alcuni concorrenti. In particolare con l’ex vippone Antonino Spinalbese, che non vede l’ora di rivedere così come si evince dalle sue storie Instagram, dove ha condiviso una foto con l’amico vip. Proprio ieri sera il giovane ha dovuto dire addio alla sua avventura nella casa di Cinecittà perché è stato eliminato dal pubblico. D’altra parte, lui è entrato in corsa al reality show di Canale 5 e non ha avuto molta possibilità di conquistare tutti con la sua simpatia e il suo modo gentile di fare. Al Gf Vip 7 Andrea si è raccontato tra vita privata e vita lavorativa. ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 marzo 2023)ha dovuto dire addio al suo percorso al Grande Fratello Vip 7. Tutto ieri sera, nel corso della semifinaleha vissuto una bella esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, dove ha avuto modo di legare con alcuni concorrenti. In particolare con l’ex vippone Antonino Spinalbese, che non vede l’ora di rivedere così come si evince dalle sue storie Instagram, dove ha condiviso una foto con l’amico vip. Proprio ieri sera il giovane ha dovuto dire addio alla sua avventura nella casa di Cinecittà perché è stato eliminato dal pubblico. D’altra parte, lui è entrato in corsa al reality show di Canale 5 e non ha avuto molta possibilità di conquistare tutti con la sua simpatia e il suo modo gentile di fare. Al Gf Vip 7si è raccontato tra vita privata e vita lavorativa. ...

