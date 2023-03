Ancora scontri a Tel Aviv: la polizia usa gli idranti contro la folla (Di martedì 28 marzo 2023) Nonostante l'annuncio di Benjamin Netanyahu di voler congelare la riforma della giustizia, in Israele non si placa la rabbia dei cittadini, scesi nuovamente in piazza per protestare contro la svolta del premier, ritenuta autoritaria. Nella serata di lunedì 27 marzo i manifestanti si sono scontrati a Tel Aviv con le forze dell'ordine, costrette a usare gli idranti per tentare di disperdere la folla. Da tre mesi, ormai, il Paese è in subbuglio contro la riforma voluta dal primo ministro. Netanyahu ha affermato di voler "evitare la guerra civile", cercando un compromesso con l'opposizione. Il premier si è detto comunque determinato ad approvare la riforma giudiziaria, chiedendo tuttavia "di raggiungere un ampio consenso". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Nonostante l'annuncio di Benjamin Netanyahu di voler congelare la riforma della giustizia, in Israele non si placa la rabbia dei cittadini, scesi nuovamente in piazza per protestarela svolta del premier, ritenuta autoritaria. Nella serata di lunedì 27 marzo i manifestanti si sono scontrati a Telcon le forze dell'ordine, costrette a usare gliper tentare di disperdere la. Da tre mesi, ormai, il Paese è in subbugliola riforma voluta dal primo ministro. Netanyahu ha affermato di voler "evitare la guerra civile", cercando un compromesso con l'opposizione. Il premier si è detto comunque determinato ad approvare la riforma giudiziaria, chiedendo tuttavia "di raggiungere un ampio consenso".

