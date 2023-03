Anche l’Italia firma il documento sui progetti nucleari europei. Anzi no. Roma smentisce di nuovo Parigi (Di martedì 28 marzo 2023) Tredici Paesi Ue, tra i quali Anche l’Italia, chiedono “un quadro industriale e finAnziario favorevole per i progetti nucleari”, promuovendo “la ricerca e l’innovazione in particolare per i piccoli reattori modulari e i reattori modulari avanzati”. O forse no. Perché l’Italia smentisce quanto affermato da Parigi. “l’Italia non ha firmato alcun documento al termine della riunione sul nucleare svoltasi questa mattina a Bruxelles su iniziativa della Francia e a cui hanno partecipato in tutto tredici Paesi”, hanno precisato fonti del ministero dell’Ambiente. Secondo queste fonti l’Italia ha partecipato all’incontro nella veste di osservatore e, contrariamente a quanto indicato in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Tredici Paesi Ue, tra i quali, chiedono “un quadro industriale e finario favorevole per i”, promuovendo “la ricerca e l’innovazione in particolare per i piccoli reattori modulari e i reattori modulari avanzati”. O forse no. Perchéquanto affermato da. “non hato alcunal termine della riunione sul nucleare svoltasi questa mattina a Bruxelles su iniziativa della Francia e a cui hanno partecipato in tutto tredici Paesi”, hanno precisato fonti del ministero dell’Ambiente. Secondo queste fontiha partecipato all’incontro nella veste di osservatore e, contrariamente a quanto indicato in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : La fermezza dell’Italia garantisce un’altra possibilità di sopravvivenza ai motori a combustione, anche dopo il 203… - crypto_gateway : Anche l'Italia ogni tanto ha la sua da dire nell'industria crypto! Alps Blockchain è un'azienda di Trento che for… - isabellarauti : Auguri all’Aeronautica militare che da 100 anni serve l’Italia con onore, dedizione e sacrificio! In volo verso il… - PietroCuratola : RT @matteosalvinimi: La fermezza dell’Italia garantisce un’altra possibilità di sopravvivenza ai motori a combustione, anche dopo il 2035.… - stefanocasalec : RT @Arturo_Parisi: Come Forza Italia anche il Pd elegge ancora una volta i capigruppo per acclamazione. Come per le nomine viene così confe… -