Ancelotti-Brasile: pista sempre più calda, per i bookie matrimonio possibile a fine stagione (Di martedì 28 marzo 2023) Terminare la stagione al Real Madrid, magari con la seconda Champions League consecutiva, per poi provare la prima esperienza alla guida di... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 marzo 2023) Terminare laal Real Madrid, magari con la seconda Champions League consecutiva, per poi provare la prima esperienza alla guida di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Ancelotti-Brasile: pista sempre più calda, per i bookie matrimonio possibile a fine stagione: Terminare la stagione… - Gazzettino : Mourinho piace al Psg (che pensa anche a Mancini). Juve o Milan per Conte, Ancelotti in Brasile - Eccoci4 : @MCriscitiello Io ritengo che sia legittimo cambiare idea. Reputo Mancini una persona intelligente e lo ringrazio p… - FraLauricella : RT @FraLauricella: #mancini vuole altri 4 oriundi. #pirlo pronti a tornare alla #juve. #ancelotti verso il #brasile. Le italiane voglion… - AgiproNews : Ancelotti-Brasile: pista sempre più calda, per i bookie matrimonio possibile a fine stagione -