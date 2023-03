Amici 22 | Federica Andreani eliminata dal Serale? Esplode polemica sui social

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 28 marzo 2023) Nell'attesa del terzo appuntamento deldidi Maria De Filippi,vive un momento di forte crisi tra le mura della casetta dei talenti in corsa al talent show di Canale 5. Tanto che, sulla scia delle reazioni web alla crisi, tra le novità del rinnovato daytime diin onda il 28 marzo 2023, c'è chi scommette che la cantante sia ora a rischio eliminazione o ritiro. Per il circuito ballo, Samuele Segreto vince l'audizione indetta da Irma Di Paola!22,rischia il ritiro o l'eliminazione? C'entra una crisi Mentre si infiamma la competizione dei talenti nei circuiti canto e ballo, in corsa per il montepremi del talent,piange alle prove per la terza puntata in onda il 1° ...