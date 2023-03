Amici 22, Emanuel Lo svela quando è nato l’amore con Giorgia: “Io impazzivo già per lei, poi mi ha chiamato per…” (Di martedì 28 marzo 2023) Nella seconda puntata del Serale di Amici 22 il guanto di sfida dei professori ha visto la passionale esibizione di Emanuel Lo Iacono e Lorella Cuccarini. Sulle note di Brivido felino di Adriano Celentano e Mina, i coach del team CuccaLo, formato da Alessio, Mattia, Wax e Federica, hanno lasciato il pubblico senza parole. A stupire maggiormente è stato il bacio finale tra il coreografo e la cantante, tant’è che Maria De Filippi ha chiesto ai due se avessero informato i rispettivi partner. “Io di Lorella mi fido ciecamente con suo marito. Voglio sapere se tu glielo hai detto“, ha incalzato la conduttrice rivolgendosi ad Emanuel Lo, che ha risposto: “Gliel’ho detto, ma è abituata“. Come noto, il 43enne è il compagno della cantante Giorgia, alla quale è legato sentimentalmente da vent’anni e con la quale ha anche un ... Leggi su isaechia (Di martedì 28 marzo 2023) Nella seconda puntata del Serale di22 il guanto di sfida dei professori ha visto la passionale esibizione diLo Iacono e Lorella Cuccarini. Sulle note di Brivido felino di Adriano Celentano e Mina, i coach del team CuccaLo, formato da Alessio, Mattia, Wax e Federica, hanno lasciato il pubblico senza parole. A stupire maggiormente è stato il bacio finale tra il coreografo e la cantante, tant’è che Maria De Filippi ha chiesto ai due se avessero informato i rispettivi partner. “Io di Lorella mi fido ciecamente con suo marito. Voglio sapere se tu glielo hai detto“, ha incalzato la conduttrice rivolgendosi adLo, che ha risposto: “Gliel’ho detto, ma è abituata“. Come noto, il 43enne è il compagno della cantante, alla quale è legato sentimentalmente da vent’anni e con la quale ha anche un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #Amici22, Emanuel Lo svela quando è nato l’amore con Giorgia: “Io impazzivo già per lei, poi mi ha chiamato per…”… - infoitcultura : Giorgia sul bacio tra il compagno Emanuel Lo e Cuccarini ad Amici: «Vi sta prendendo un po' la mano» - tuttopuntotv : Emanuel Lo torna a parlare dell’amore per Giorgia: “Impazzivo” #amici22 #EmanuelLo #LorellaCuccarini #Giorgia - occhio_notizie : Emanuel Lo è veramente pazzo d'amore per la sua Giorgia e ha raccontato come si sono innamorati. Adesso lo stiamo v… - infoitcultura : Nello studio di Amici scena focosa fra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo -