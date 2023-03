America’s Cup, Luna Rossa prepara la base a Barcellona: “Pronta per luglio”. Max Sirena: “Aspettiamo le regate” (Di martedì 28 marzo 2023) Luna Rossa si sta impegnando alacremente a Cagliari in vista della America’s Cup 2024. Mancano diciotto mesi alla prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo (in programma nelle acque di Barcellona) e il sodalizio italiano vuole sognare in grande, dopo che due anni fa impensierì Team New Zealand nella baia di Auckland. L’equipaggio tricolore si sta allenando con il prototipo LEQ 12 e i dati raccolti negli ultimi mesi serviranno per costruire l’AC 75, ovvero la barca che tra settembre e ottobre 2024 andrà a caccia della Vecchia Brocca. L’operato di Luna Rossa è stato incensato più volte dai recon (gli osservatori ufficiali), che hanno annotato a ripetizione le qualità del prototipo e le eccellenti doti degli uomini a bordo. Lo skipper Max Sirena si ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023)si sta impegnando alacremente a Cagliari in vista dellaCup 2024. Mancano diciotto mesi alla prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo (in programma nelle acque di) e il sodalizio italiano vuole sognare in grande, dopo che due anni fa impensierì Team New Zealand nella baia di Auckland. L’equipaggio tricolore si sta allenando con il prototipo LEQ 12 e i dati raccolti negli ultimi mesi serviranno per costruire l’AC 75, ovvero la barca che tra settembre e ottobre 2024 andrà a caccia della Vecchia Brocca. L’operato diè stato incensato più volte dai recon (gli osservatori ufficiali), che hanno annotato a ripetizione le qualità del prototipo e le eccellenti doti degli uomini a bordo. Lo skipper Maxsi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : America’s Cup, Luna Rossa prepara la base a Barcellona: “Pronta per luglio”. Max Sirena: “Aspettiamo le regate” - - ShareMySea_IT : America’s Cup: La situazione ad un anno dall’annuncio di Barcellona come città ospitante - VelaVeneta : America’s Cup: La situazione ad un anno dall’annuncio di Barcellona come città ospitante - stefzoc : @jo19N26 @Andrea1994___ Anche la zona sul mare è bella ... dicono che sia stata tutta rifatta per l' America 's cup… - VainyMona : RT @PaoloPego82: Aga Khan, Cino Ricci e Gianni Agnelli a colloquio. Si confabula di Azzurra e America's Cup 1983 (via @Corriere) https://t.… -

Pasqua, Gay - Odin dedica un uovo gigante a Massimo Troisi Ma negli anni precedenti la scultura è stata dedicata anche ai 150 anni dell'Unità d'Italia, ai Giochi Paralimpici, al Trofeo dell'America's Cup, al bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi e ... Vesuvio Race, il trionfo di Blue Oyster alla regata delle isole del Golfo ... Francesco Aversano , che vanta due titoli italiani, 4 vittorie alla Brindisi Corfù, due titoli europei e tre titoli mondiali e due partecipazioni alle edizioni dell'America's Cup 2003 ad Auckland e ... Vesuvio Race, il trionfo di Blue Oyster ... Francesco Aversano, che vanta due titoli italiani, 4 vittorie alla Brindisi Corfù, due titoli europei e tre titoli mondiali e due partecipazioni alle edizioni dell'America's Cup 2003 ad Auckland e ... Ma negli anni precedenti la scultura è stata dedicata anche ai 150 anni dell'Unità d'Italia, ai Giochi Paralimpici, al Trofeo dell', al bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi e ...... Francesco Aversano , che vanta due titoli italiani, 4 vittorie alla Brindisi Corfù, due titoli europei e tre titoli mondiali e due partecipazioni alle edizioni dell'2003 ad Auckland e ...... Francesco Aversano, che vanta due titoli italiani, 4 vittorie alla Brindisi Corfù, due titoli europei e tre titoli mondiali e due partecipazioni alle edizioni dell'2003 ad Auckland e ... America's Cup, Luna Rossa prepara la base a Barcellona: "Pronta per luglio". Max Sirena: "Aspettiamo le regate" OA Sport