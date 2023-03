Ambra Angiolini: “È come avere un tumore all’anima, la bulimia. Mia mamma mi lasciava dei post-it ad ‘altezza vomito’, poi Jolanda ha riempito un vuoto” (Di martedì 28 marzo 2023) Una storia di sofferenza e rinascita, rischiando di cadere nella potenza delle etichette e del chiacchiericcio mediatico e chiudendo le porte a un baratro che sembrava poterla ingoiare. È sincero e senza veli il racconto di Ambra Angiolini in un’intervista a 7, il settimanale del Corriere: dai problemi adolescenziali di bulimia alla televisione, quel mondo che le ha dato, ma anche tolto tanto. Lo stesso che la voleva necessariamente magra e in linea con dei canoni di bellezza stabiliti, finendo per trascinarla a dover combattere dolori e insicurezze: “Da piccola vidi un film in cui c’era una ragazza a una festa in cui tutti erano benvestiti e si divertivano. Le veniva una crisi di panico: prendeva a mangiare qualsiasi cosa dal buffet, poi correva in bagno a vomitare tutto. Quella scena mi è entrata in testa e quando ho cominciato a non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Una storia di sofferenza e rinascita, rischiando di cadere nella potenza delle etichette e del chiacchiericcio mediatico e chiudendo le porte a un baratro che sembrava poterla ingoiare. È sincero e senza veli il racconto diin un’intervista a 7, il settimanale del Corriere: dai problemi adolescenziali dialla televisione, quel mondo che le ha dato, ma anche tolto tanto. Lo stesso che la voleva necessariamente magra e in linea con dei canoni di bellezza stabiliti, finendo per trascinarla a dover combattere dolori e insicurezze: “Da piccola vidi un film in cui c’era una ragazza a una festa in cui tutti erano benvestiti e si divertivano. Le veniva una crisi di panico: prendeva a mangiare qualsiasi cosa dal buffet, poi correva in bagno a vomitare tutto. Quella scena mi è entrata in testa e quando ho cominciato a non ...

