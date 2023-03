“Altro che pornografia, venite a Firenze a vedere il David”: l’invito delle Galleria dell’Accademia a studenti, genitori e insegnanti della Florida (Di martedì 28 marzo 2023) venite a Firenze a vedere il David! Le istituzioni museali fiorentine non hanno perso tempo e hanno invitato studenti, genitori e insegnanti della scuola Tallahassee Classical in Florida alle Galleria dell’Accademia del capoluogo toscano per verificare di persona se il David di Michelangelo è un’opera dal contenuto “scabroso” e “pornografico”. Giorni fa, infatti, della scuola statunitense se ne era parlato ovunque in quanto la preside si era dimessa a seguito delle proteste dei genitori perché aveva mostrato la celebre scultura ai suoi alunni durante una lezione di Storia dell’Arte. Anche il sindaco Nardella, oramai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023)il! Le istituzioni museali fiorentine non hanno perso tempo e hanno invitatoscuola Tallahassee Classical inalledel capoluogo toscano per verificare di persona se ildi Michelangelo è un’opera dal contenuto “scabroso” e “pornografico”. Giorni fa, infatti,scuola statunitense se ne era parlato ovunque in quanto la preside si era dimessa a seguitoproteste deiperché aveva mostrato la celebre scultura ai suoi alunni durante una lezione di Storia dell’Arte. Anche il sindaco Nar, oramai ...

