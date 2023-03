Alta Pressione, ma poi Nuova Aria Fredda (Di martedì 28 marzo 2023) L’Alta Pressione torna ad espandersi sulla nostra penisola, facendo scorrere Nuovamente le perturbazioni più a nord ed andando a cambiare la circolazione sull’Italia. Nei prossimi giorni si attiveranno infatti, correnti dai quadranti meridionali che risulteranno più miti ed umide. Ciò consentirà un aumento dei valori di temperatura, specie in quelli minimi, e un aumento della Leggi su retemeteoamatori (Di martedì 28 marzo 2023) L’torna ad espandersi sulla nostra penisola, facendo scorreremente le perturbazioni più a nord ed andando a cambiare la circolazione sull’Italia. Nei prossimi giorni si attiveranno infatti, correnti dai quadranti meridionali che risulteranno più miti ed umide. Ciò consentirà un aumento dei valori di temperatura, specie in quelli minimi, e un aumento della

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ReteMeteoAmator : #meteo #italia Alta Pressione, ma poi Nuova Aria Fredda - DeviStareCalmo : I genitori dopo una certa età (ancora di più se malati) diventano i figli dei figli. Ora ho mamma che fa i capricci… - FletcherChris84 : @GiovaQuez Il vino rosso fa bene se bevuto a dosi moderate, per esempio per la pressione alta, dal momento che è un… - Faustospinoso : @Arypigliate Si ho la pressione un pochino alta. Sarà il sale - AgoAgomark : @suxsonica Non ci sono dubbi: con l’alta pressione si rende il doppio e ci si diverte il triplo! -