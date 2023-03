Allenamento Napoli, sorride Spalletti: Raspadori in gruppo (Di martedì 28 marzo 2023) Allenamento Napoli, sorride mister Luciano Spalletti in vista del big match di domenica sera contro il Milan Il Napoli ha fornito il report dell’Allenamento odierno della squadra tramite i propri canali ufficiali. IL COMUNICATO – Il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica 2 aprile allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione seguita da esercitazione tecnica. Successivamente lavoro di potenza aerobica e partitina a campo ridotto. Raspadori ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo. Meret, Politano, Di Lorenzo e Lobotka sono rientrati dagli ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 marzo 2023)mister Lucianoin vista del big match di domenica sera contro il Milan Ilha fornito il report dell’odierno della squadra tramite i propri canali ufficiali. IL COMUNICATO – Ilha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica 2 aprile allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione seguita da esercitazione tecnica. Successivamente lavoro di potenza aerobica e partitina a campo ridotto.ha svolto quasi tutta la seduta in. Meret, Politano, Di Lorenzo e Lobotka sono rientrati dagli ...

