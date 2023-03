Allarme Us sulle nitrosammine nel cibo | «Rischio cancro e danni al Dna» Quali sono gli alimenti segnalati

Leggi su open.online

(Di martedì 28 marzo 2023) Si chiamanoe posformarsi neglidurante la loro preparazione e lavorazione. I composti organici presenti nelpreoccupano l’Autorità europea per la sicurezza alimentare che ora parla di unper la salute. La nota diffusa dall’Efsa arriva a supporto del nuovo parere scientifico sulla esposizione dei consumatori alle diecicancerogene che si trovano negli. Ma di cosa si tratta nello specifico? In generale, leposformarsi a partire dai nitriti, e cioè quelle sostanze usate come additivi in carni in scatola, salumi, pesci marinati, in prodotti caseari, salsa di soia, verdure trasformate e anche nel latte materno. «Una dieta bilanciata con la più ampia varietà ...