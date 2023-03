Allarme sulle nitrosammine nei cibi: “Sono un rischio per la salute”. Ecco in quali alimenti sono presenti (Di martedì 28 marzo 2023) Allarme nitrosammine nei cibi: “sono un rischio per la salute” L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha lanciato l’Allarme sulla possibile presenza nei cibi di nitrosammine, considerate rischiose per la salute. Le nitrosammine possono formarsi a partire dai nitriti, durante il processo di preparazione di determinati alimenti sono sostanze utilizzate come additivi in carni in scatola, salumi, pesci marinati, prodotti caseari, salsa di soia, verdure trasformate e anche nel latte materno. “Una dieta bilanciata con la più ampia varietà possibile di alimenti ... Leggi su tpi (Di martedì 28 marzo 2023)nei: “unper la” L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha lanciato l’sulla possibile presenza neidi, consideratese per la. Leposformarsi a partire dai nitriti, durante il processo di preparazione di determinatisostanze utilizzate come additivi in carni in scatola, salumi, pesci marinati, prodotti caseari, salsa di soia, verdure trasformate e anche nel latte materno. “Una dieta bilanciata con la più ampia varietà possibile di...

