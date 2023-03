(Di martedì 28 marzo 2023) Il vicepresidente Ritano Baragli: "Situazione in grave peggioramento. Servono precauzioni serie e immediate"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pasanisi_franco : RT @qn_lanazione: Allarme lupi, Fedagripesca Toscana: “Problema di incolumità per persone e altri animali” - qn_lanazione : Allarme lupi, Fedagripesca Toscana: “Problema di incolumità per persone e altri animali” - IlTirrenoPrato : La testimonianza di una guardia venatoria, Franco Orlandi, che ha visto i due esemplari aggirarsi vicino all’oasi W… - horottoilvetro : RT @TgrRaiER: Da Fidenza (PR) le emozionanti immagini di un lupo tornato libero. Prima di scomparire nel bosco lancia un ultimo sguardo ai… - TgrRai : RT @TgrRaiER: Da Fidenza (PR) le emozionanti immagini di un lupo tornato libero. Prima di scomparire nel bosco lancia un ultimo sguardo ai… -

Il vicepresidente Ritano Baragli: "Situazione in grave peggioramento. Servono precauzioni serie e immediate"... sono 261 i nuovi casi in Toscana, tre i decessi 28 Marzo 2023 Sentenza Bolgaré, Saccardi soddisfatta: "Bolgheri territorio unico, non gioco di parole" 28 Marzo 2023, Fedagripesca ...... sono 261 i nuovi casi in Toscana, tre i decessi 28 Marzo 2023 Sentenza Bolgaré, Saccardi soddisfatta: "Bolgheri territorio unico, non gioco di parole" 28 Marzo 2023, Fedagripesca ...

Allarme lupi, Fedagripesca: “Problema di incolumità per persone e ... Il Cittadino on line

Firenze, 28 marzo 2023. “Continui avvistamenti di lupi nelle città, da Firenze a Prato. Pericolo per le persone e anche per gli altri animali visto che una guardia venatoria a Prato racconta di aver ...FIRENZE. “Continui avvistamenti di lupi nelle città, da Firenze a Prato. Pericolo per le persone e anche per gli altri animali visto che una guardia venatoria a Prato racconta di aver visto un lupo ...