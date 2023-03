Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : **Alimenti: bozza ddl, stop a carne e cibi sintetici, multe da 10mila a 60mila euro** - - ultimora_pol : Bozza ddl contro carne sintetica: 'Non è verificato quale sarà l'effetto che il consumo di alimenti sintetici potre… -

...e di immissione sul mercato die mangimi sintetici", che nel pomeriggio sara' presentato in Consiglio dei ministri e di cui Radiocor - Il Sole 24 Ore e' venuta in possesso. Laprevede ...In alcuni Paesi extra europei sono - si sottolinea nelladel provvedimento - in fase avanzata "gli studi finalizzati alla produzione a fine commerciali di tali" e negli Stati Uniti è ...È stata approvata ladi Accordo di programma promosso dal Presidente della Regione autonoma ...all'attività di strutture turistico - ricettive e di esercizi di somministrazione die ...

**Alimenti: bozza ddl, stop a carne e cibi sintetici, multe da 10mila a ... Il Tirreno

In alcuni Paesi extra europei sono - si sottolinea nella bozza del provvedimento - in fase avanzata «gli studi finalizzati alla produzione a fine commerciali di tali alimenti» e negli Stati Uniti è ...In alcuni Paesi extra europei sono - si sottolinea nella bozza del provvedimento - in fase avanzata "gli studi finalizzati alla produzione a fine commerciali di tali alimenti" e negli Stati Uniti è ...