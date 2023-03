“Alfonso, perché mi fate questo?”. GF Vip 7, Oriana protesta in diretta: la reazione di Signorini (Di martedì 28 marzo 2023) Grande imbarazzo nella semifinale del GF Vip 7, quando Oriana Marzoli ha praticamente messo alle strette Alfonso Signorini. Inevitabilmente l’argomento è scivolato su Daniele Dal Moro, il quale è stato squalificato un po’ di tempo fa per i suoi atteggiamenti proprio contro l’influencer venezuelana. Ma quest’ultima non ha alcuna intenzione di dimenticarlo e sarebbe pronta a ricongiungersi con lui, una volta che il reality show finirà. Ma nelle scorse ore è successo qualcosa di inaspettato. Infatti, dentro il GF Vip 7 Oriana Marzoli non sa ovviamente cosa accade al di fuori del programma. Quindi, in maniera spontanea ha chiesto delucidazioni a Alfonso Signorini sul tema Daniele Dal Moro e la reazione del conduttore è stata emblematica. Non poteva fare altrimenti, dato ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 marzo 2023) Grande imbarazzo nella semifinale del GF Vip 7, quandoMarzoli ha praticamente messo alle strette. Inevitabilmente l’argomento è scivolato su Daniele Dal Moro, il quale è stato squalificato un po’ di tempo fa per i suoi atteggiamenti proprio contro l’influencer venezuelana. Ma quest’ultima non ha alcuna intenzione di dimenticarlo e sarebbe pronta a ricongiungersi con lui, una volta che il reality show finirà. Ma nelle scorse ore è successo qualcosa di inaspettato. Infatti, dentro il GF Vip 7Marzoli non sa ovviamente cosa accade al di fuori del programma. Quindi, in maniera spontanea ha chiesto delucidazioni asul tema Daniele Dal Moro e ladel conduttore è stata emblematica. Non poteva fare altrimenti, dato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Silviab1330 : RT @lafintacinica: “Diciamola la verità, Alfonso” e dai, diciamola: è stata battuta al televoto per la finale tre volte, TRE. Ci sarebbe… - kamel18_simona : RT @misslovequinn: Alfonso non fare la morale perché quando Oriana piangeva durante l’incontro con sua mamma , tu e Sonia facevate questo:… - andrexhome : RT @misslovequinn: Alfonso non fare la morale perché quando Oriana piangeva durante l’incontro con sua mamma , tu e Sonia facevate questo:… - nastoli1 : Tipo Alfonso che ha mandato questo anno il bacio (fatto in un gioco) tra Eligreg Pierpaolo mentre sta con Giulia da… - ValeryRk19 : RT @misslovequinn: Alfonso non fare la morale perché quando Oriana piangeva durante l’incontro con sua mamma , tu e Sonia facevate questo:… -