Alessandro Leon Asoli confessa: avvelenò madre e patrigno con un piatto di pasta (Di martedì 28 marzo 2023) Alessandro Leon Asoli ha confessato: in una delle udienze del processo di appello a suo carico ha ammesso di avere messo del veleno nelle penne al salmone che hanno poi mangiato la madre e il patrigno, Monica Marchioni e Loreno Grimandi di 56 anni. Fino ad ora il 21enne aveva sempre negato, ma ora è crollato: “Si, sono stato io. Spero che mia madre mi perdoni“. La Corte d’Assise d’Appello di Bologna ha ora confermato la condanna nei suoi confronti a 30 anni di carcere. Il ragazzo non ce l’ha fatta più a trattenersi e ha spiegato anche cosa lo abbia spinto a stare in silenzio fino a ora: “Oggi voglio dire la verità – ha detto Alessandro Leon Asoli – Sono stato io a fare ciò di cui mi accusano. Mi spiace parlare solo ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 28 marzo 2023)hato: in una delle udienze del processo di appello a suo carico ha ammesso di avere messo del veleno nelle penne al salmone che hanno poi mangiato lae il, Monica Marchioni e Loreno Grimandi di 56 anni. Fino ad ora il 21enne aveva sempre negato, ma ora è crollato: “Si, sono stato io. Spero che miami perdoni“. La Corte d’Assise d’Appello di Bologna ha ora confermato la condanna nei suoi confronti a 30 anni di carcere. Il ragazzo non ce l’ha fatta più a trattenersi e ha spiegato anche cosa lo abbia spinto a stare in silenzio fino a ora: “Oggi voglio dire la verità – ha detto– Sono stato io a fare ciò di cui mi accusano. Mi spiace parlare solo ...

