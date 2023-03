Alberto Puig: “Marquez non ha potuto evitare la collisione” (Di martedì 28 marzo 2023) L’incidente causato da Marc Marquez che ha travolto suo malgrado Jorge Martin e soprattutto Miguel Oliveira è stato al centro delle discussioni nel post GP di Portogallo. Per lo spagnolo è arrivata una doppia Long Lap Penalty, ma anche la conseguenza fisica. Si è infatti fratturato il primo metacarpo della mano destra e dunque salterà il gran premio in Argentina che si terrà questo fine settimana. Così ha provato a far chiarezza sull’accaduto anche Alberto Puig, team manager della Repsol Honda. Alberto Puig: “Non ha potuto evitare la collisione. Vogliamo scusarci con l’Aprilia e Oliveira” Alberto Puig ai microfoni di DAZN è tornato sul tanto discusso incidente ed ha fatto chiarezza su tanti interrogativi. Queste ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 marzo 2023) L’incidente causato da Marcche ha travolto suo malgrado Jorge Martin e soprattutto Miguel Oliveira è stato al centro delle discussioni nel post GP di Portogallo. Per lo spagnolo è arrivata una doppia Long Lap Penalty, ma anche la conseguenza fisica. Si è infatti fratturato il primo metacarpo della mano destra e dunque salterà il gran premio in Argentina che si terrà questo fine settimana. Così ha provato a far chiarezza sull’accaduto anche, team manager della Repsol Honda.: “Non hala. Vogliamo scusarci con l’Aprilia e Oliveira”ai microfoni di DAZN è tornato sul tanto discusso incidente ed ha fatto chiarezza su tanti interrogativi. Queste ...

